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Kayıp iş adamının cesedi Çatalca'da ormanlık alanda bulundu

Yatırım yapmak için geldiği İstanbul'da 4 ay önce kayıplara karışan Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın öldürülüp Çatalca'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

14.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:02Kayıp iş adamının cesedi Çatalca'da ormanlık alanda bulundu
Yatırım yapmak için geldiği 'da 4 ay önce kayıplara karışan Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama'nın öldürülüp 'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Iraklı Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 bin Dolar ile 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'a geldi. 10 Eylül'de Esenyurt'ta kafede yabancı uyruklu bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. İş adamı Tuama'dan alamayan yakınları Türkiye'ye gelerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalarda Tuama'nın 10 Eylül günü yabancı uyruklu bir kişi ile Beylikdüzü'nde görüştüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Polis araştırmaların sonucunda kafede Tuama ile görüşen yabancı uyruklu şüpheli dahil 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında Tuama'yı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Iraklı iş adamının cesedini Çatalca'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda kazı yapan ekipler, Iraklı iş adamı Tuama'nın cansız bedenini buldu. Tuama'nın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: İHA

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