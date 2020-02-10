Haberler » Güncel » Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Haber

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

10.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:31Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.



Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 12:18:59