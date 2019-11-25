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Kayıp işitme engelli, geceyi geçirdiği ormanlık alanda bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı işitme engelli, geceyi geçirdiği ormanlık alanda bulundu.

25.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16Kayıp işitme engelli, geceyi geçirdiği ormanlık alanda bulundu
'un ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı işitme engelli, geceyi geçirdiği ormanlık alanda bulundu.
köyünde işitme engelli A.E'nin (65) tarlaya gitmek için ayrıldığı evine havanın kararmasına rağmen dönmemesi üzerine, yakınları İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarı yaptı.
Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan jandarmaya, AFAD ekipleri de destek verdi.
İzci köpeklerin de katıldığı, gece boyunca devam eden çalışmalarda ulaşılamayan A.E, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlayan aramalar sonucu ormanlık alanda bulundu.
Olay yerinde yapılan sağlık taramasında herhangi problemi olmadığı tespit edilen A.E, detaylı kontrol için ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürüldü.

İskilip, Yenice, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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