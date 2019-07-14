14.07.2019 16:09
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Kayıp kadın çoban için arama çalışması

Kayıp kadın çoban için arama çalışması

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde dün kaybolan çoban Huriye Çelik (45) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde dün kaybolan çoban Huriye Çelik (45) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Baklan'a bağlı Çakırlar Mahallesi'nin dağlık alanında, çadırda yaşayan ve çobanlık yapan Musa Çelik, dün eşi Huriye Çelik'in çadırda olmadığını fark etti. Bir süre bekleyen, daha sonra çevrede arama yapan Çelik, eşini bulamayınca Baklan Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Denizli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama kurtarma ekibi ile Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalara, mahalle sakinleri de destek verdi.


- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, Huriye, Baklan, Güncel

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