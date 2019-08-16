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Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Düzce'de kayıp ihbarı yapılan kadın, eski eşinin evinin çatı katında bulundu.

16.08.2019 19:05 Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu
Düzce'de kayıp ihbarı yapılan kadın, eski eşinin evinin çatı katında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar köyünde Fatma D'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Konunun İl Jandarma Komutanlığı ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığına intikali üzerine AFAD, Düzce Arama-Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekiplerinin de katılımıyla Aksaklar köyünde arama çalışması başlatıldı.
Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar sürerken, yakınları, Fatma D'yi aynı köyde yaşayan eski eşinin evinin çatı katında bulduklarını bildirdi.
Kadın, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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