08.07.2019 12:00
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Kayıp kadın sağ bulundu

Kayıp kadın sağ bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Şehri Şahin, Uçuk mevkisinde sağ olarak bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Şehri Şahin, Uçuk mevkisinde sağ olarak bulundu.

AFAD, İl Jandarma Arama Köpekli Tim ve Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünden yaklaşık 50 kişilik ekiple iki gün boyunca yapılan aramaları sonuç verdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Şahin'in üzerinden düşürdüğü eşyaların izleri takip edilerek, kamera görüntüleri taranarak ve vatandaşların beyanları eşleştirilerek kayıp şahsın bulunduğu bilgisi aktarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yoğun çalışma neticesinde bulunan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Yetkililer kayıp kadının 30 saatin sonunda sağ salim bulunmasının büyük mutluluk verici olduğunu kaydederek, Şehri Şahin'i sağlık taramasının ardından ailesine teslim etti. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sinop, Gerze, AFAD, 3. Sayfa

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