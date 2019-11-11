Haberler » Güncel » Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı - Haber

Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

11.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:29Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kese köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen köylüler, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce jandarmaya verdi. Ekipler, ormanlık alanda hayatını kaybeden kişinin 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel olduğunu tespit etti. Şenel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:08 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
21:08 İzmir otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
21:08 İbb meclisi'nde silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi tartışması
21:08 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21:07 Onlarca baklavacıyı 'ucuz tepsi' tuzağıyla kandırdılar 2
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:48 Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:12:01