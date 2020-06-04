Kayıp kadının cesedi baraj göletinde bulundu

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan evli 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Hatice Batmaz'ın cesedi Cindere Baraj Göletinde bulundu.

04.06.2020 04:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:52
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan evli 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Hatice Batmaz'ın cesedi Cindere Baraj Göletinde bulundu. Batmaz'ın gölete düşerek öldüğü sanılıyor.
Güney ilçesine bağlı Orta Mahallede ailesiyle yaşayan Hatice Batmaz, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Batmaz için yakınları polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Batmaz'ın saat 16.00 sıralarında Cindere Baraj Göleti yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve arama kurtarma dernek üyeleri bölgede arama çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Botla gölete giren itfaiyenin dalgıç ekibi, 11 saat sonra Batmaz'ın cansız bedenini Cindere Baraj göletinde buldu. Batmaz'ın cesedi sudan çıkarılıp, göl kenarına getirildi.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Batmaz'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Batmaz'ın gölete düşerek öldüğü sanılıyor. Kayıp kadının cesedi baraj göletinde bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Güncel, Haber

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