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Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

KÜTAHYA'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

24.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:14 Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

KÜTAHYA'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan'ın cesedi otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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