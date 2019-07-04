04.07.2019 22:45
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Kayıp kadının denizde cesedi bulundu

Kayıp kadının denizde cesedi bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kadının cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.

Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kadının cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.
Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da Sevilay Bayrakçeken isimli kadının kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Havadan da drone destekli yapılan arama çalışmalarında Bayrakçeken deniz kıyısında ölü bulundu. Kadının ölüm haberini duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayıp kadının denizde cesedi bulundu
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, AFAD, 3. Sayfa

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