Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındı

Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındıORDU'da, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındı
19.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:48
Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındı
ORDU'da, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Sarı'nın ırmak kenarına birlikte gittiği 5 erkek gözaltına alındı.
Ordu'da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın beraberinde 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına aldı.
Bu sabah saat 11.00 sıralarında da dalgıç polisler, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı.
Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pınar Sarı'nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ’un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Haberler››Güncel››Kayıp kadının ırmakta cansız bedeni bulundu, 5 erkek gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı - Haber 13:46: Balıkesir'de 19 Mayıs heyecanı - Haber 13:46: Başkan Asya'dan Kadir Gecesi mesajı - Haber 13:46: İSTE'den uluslararası online sergi - Haber 13:45: Tuzla'da Guinness'e aday '19 Mayıs' resmi havadan görüntülendi - Haber 12:58: Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı - Haber 12:16: Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı - Magazin 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 11:17: Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü - Haber 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler