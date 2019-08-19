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Kayıp keçileri jandarma buldu

Kargı'nın Köprübaşı Köyü'nde çalındığı düşünülen 8 keçi jandarmanın çalışması sonucu bulundu.

19.08.2019 22:13 Kayıp keçileri jandarma buldu
Kargı'nın Köprübaşı Köyü'nde çalındığı düşünülen 8 keçi jandarmanın çalışması sonucu bulundu.

Köprübaşı Köyü'nde ikamet eden Kuddusi K. isimli besici ahırından 8 adet keçisinin çalındığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iz ve emare bulamadı. Jandarma ekipleri ahırda güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu ve keçilerin dağa kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak dağda arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda ahırdan kaçan 8 keçi dağda bulundu. - ÇORUM

Köprübaşı, Jandarma, Kargı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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