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Kayıp 'kent kart'lar İzmit Belediyesi'nde sahiplerini bekliyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde 222 'kent kart', sahiplerini bekliyor.

19.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:14Kayıp 'kent kart'lar İzmit Belediyesi'nde sahiplerini bekliyor
İzmit Belediyesi Müdürlüğünde 222 'kent kart', sahiplerini bekliyor.

Vatandaşlar tarafından İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen veya zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan öğrenci, öğretmen, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara ait olduğu tespit edilen 222 kayıp 'kent kart' sahiplerini bekliyor. Kartlar ekipler tarafından sahiplerine teslim edilmek üzere kayıt altına alınıyor. Yetkililer, kayıp kent kart bulan vatandaşların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek yetkililerden kayıp kartlarıyla ilgili bilgi alabileceğini söyledi.

Yılsonuna kadar sahiplerine ulaşılamayan kent kartların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na teslim edileceği ifade edildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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