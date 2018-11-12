Kayıp Kişi İnşaatta Ölü Bulundu

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20



12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bir inşaatta bulundu.Edinilen bilgiye göre, Pazarcık Mahallesi'nde özel bir firmada çalışan Hüseyin B'den (28) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.Harekete geçen ekipler, Hüseyin B'nin eşkaline yakın bir kişinin mezarlık mevkisindeki metruk binada hareketsiz yattığı bilgisine ulaştı.Olay yerine gelen polis ekipler, kişinin Hüseyin B. olduğunu belirlerken sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Hüseyin B'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.