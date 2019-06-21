21.06.2019 17:17
Haberler » Güncel » Haber

Kayıp kişi ölü bulundu

Kastamonu'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldıFatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Kastamonu 'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Fatih Küçük'ten (62) haber alamayan yakınları, 2 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Sık sık balık tutmaya gittiği öğrenilen Küçük'ün otomobili, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde komşusu tarafından bulundu.
AFAD , UMKE ve jandarma ekipleri tarafından iz takip köpeğiyle bölgede yapılan arama sonucunda, baraj gölünde Küçük'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Küçük'ün cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kayıp kişi ölü bulundu
Kaynak: AA
Fatih , Kastamonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:07 Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Ömer öldü
19:07 İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
19:06 İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi göz kamaştırdı
19:05 Keşan'da sağanak
19:04 Kayseri'de cinsel gücü artırıcı kaçak hap ele geçirildi
19:04 BİTLİS Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı
19:04 Hakkari'de şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi