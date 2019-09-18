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Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu

Adana'da kaybolan gencin baraj gölünde cesedi bulundu.

18.09.2019 13:22Kayıp kişinin baraj gölünde cesedi bulundu
Adana'da kaybolan gencin baraj gölünde cesedi bulundu.
Hüseyin Arıkca, polisi arayıp, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki merkez Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda birlikte gezdiği arkadaşı İbrahim Çelik'in kaybolduğunu bildirdi.
Kayıp gencin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kıyıda ve gölde arama yaptı.
Sazlık alanda köpekle yapılan aramada kayıp gence ulaşılamadı.
Daha sonra Sualtı Grup Amirliği ekipleri gölde yaptığı çalışmayla Çelik'in cesedine ulaştı.
Ceset, olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Seyhan Baraj Gölü, İbrahim Çelik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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