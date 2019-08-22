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Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

22.08.2019 22:38 Kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Aydoğan'dan (29) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerle birlikte aramalara katılan kaybolan kişinin yakınları, Aydoğan'ın cansız bedenini Karasu Deresi yatağında buldu.
Aydoğan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Aydoğan'ın sara hastası olduğu iddia edildi.

Abdullah Aydoğan, Kahramanmaraş, Andırın, Aydoğan, Güncel

Kaynak: AA

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