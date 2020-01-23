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Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gün önce evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu.

23.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:21Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu

'nin ilçesinde, 2 gün önce kaybolan 65 yaşındaki Mümin Güven'in cesedi Nehri'nden çıktı.

2 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Uzunköprü'de yaşayan 65 yaşındaki Mümin Güven'den alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği aramalar çerçevesinde Ergene Nehri'nde yapılan aramada köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan cesedin, kent merkezindeki evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan Mümin Güven'e ait olduğu belirlendi.Güven'in cenazesi, otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın ölümünün üzerinden soruşturma başlatıldı.


Uzunköprü, Ergene, Edirne, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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