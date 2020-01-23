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Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

23.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:35
'nin ilçesinde 2 gündür alınamayan kişinin cesedi bulundu.
İlçede yaşayan Mümin Güven (65), 2 gün önce dolaşmaya çıktığını söyleyerek evinden ayrıldı. Geri dönmeyince Güven'in ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi cesedin, Güven'e ait olduğunu teşhis etti.
Güven'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Uzunköprü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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