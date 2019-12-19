Kayıp kişinin gölette cesedi bulundu

SİVAS'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan Serkan Koçak'ın (27), gölette cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Yıldız beldesinde yaşayan Serkan Koçak, dün öğle saatlerinde piknik yapmaya gittiğini belirterek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Koçak'ın yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada Koçak'ın otomobili Yıldız Göleti kenarında park halinde bulundu. Bunun üzerine gölette arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Bu sabah bölgeye giden AFAD ekipleri, gölette Koçak'ın cansız bedenine ulaştı.Serkan Koçak'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.