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Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.

08.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:27
'nin ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından eylül ayında kayıp ihbarı yapılan Oktay Bayram'ın (40) bulunması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında kayıp kişiyle aralarında husumet olduğu belirlenen ve Korucuk Mahallesi'nde gece kulübü işleten İsmail A. ve oğlu Ali A. gözaltına alındı.
Zanlıların ifadelerinde Oktay Bayram'ın hesaba itiraz etmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, birkaç gün sonra bu kişinin iş yerine silahla ateş ettiği, bunun üzerine Bayram'ı silahla öldürdükleri ve cesedini gece kulübünün bahçesine gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
İfade doğrultusunda gece kulübünün yanında iş makinesi yardımıyla yapılan kazı sonucu cesede ulaşıldı.
Yakınlarının teşhis ettiği Bayram'a ait ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
İsmail A. ve oğlu Ali A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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