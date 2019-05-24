24.05.2019 18:56
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Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmaları sürüyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan  Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmaları sürüyor.
Ereğli  Öğberler köyünde, pazartesi sabahı evinden çıkan Muzaffer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle köyde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin köyün çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama çalışmalarında koku almaya duyarlı eğitimli köpekler de kullanıldı. 4 gündür süren arama çalışmalara rağmen Kılıç'a henüz ulaşılamadı.


- Zonguldak Öğberler, Muzaffer Kılıç, Zonguldak, Güncel
Kaynak: DHA