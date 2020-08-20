AFAD ekipleri kayıp arama çalışmalarında toprağa gömülü bir cesetle karşılaştı

AFAD ekipleri Erzincan'ın Tercan ilçesinde 9 gündür kayıp olan Abdullah Yalman'ı arama çalışmaları sırasında, toprağa gömülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından morga gönderilen cesedin kimliğiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde annesiyle yaşadığı belirlenen Abdullah Yalman'dan 9 gündür haber alınamıyordu. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Yalman için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istenmişti. Arama çalışmalarını Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alana yoğunlaştıran AFAD ekipleri, toprağa gömülmüş halde bir erkek cesediyle karşılaştı.

Cesedin Kimliğiyle İlgili İnceleme Başlatıldı

Olay yerindeki ilk incelemenin ardından cesedin kimliği ile ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi yapılması için morga gönderildi. Söz konusu cesedin kayıp olan Abdullah Yaman'a mı, yoksa başka birine mi ait olduğu söz konusu incelemenin ardından netlik kazanacak.