Kayıp Kişiyi Jandarma Buldu

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, kayıp kişi, jandarma tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, İslahiye
ilçesi Aktaş Mahallesi'nde yaşayan Ali Gülsoy (41), 4 gün önce hayvan otlatmadan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekipleri, 8 AFAD
personeli, 15 güvenlik korucusu ve vatandaşlar, iz takip köpeği ve drone ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Gülsoy'u ormanlık alanda buldu. İslahiye
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gülsoy'un durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gaziantep, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA