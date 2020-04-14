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Kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, arazide uyurken çobanlar tarafından bulundu.

14.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:36
Kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu
Muş 'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, arazide uyurken çobanlar tarafından bulundu.
Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde dün kaybolan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızı Menesa Bayram için jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece süren arama faaliyetleri bugün de devam etti. Çalışmalar devam ederken, minik kız Mezara köyü yakınlarında çobanlar tarafından uyurken bulunarak görevlilere teslim edildi. Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik kız, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minik Menesa'yı ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, dünden beri yoğun şekilde çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, "Çok şükür Menesa'yı sağ salim bulabildik. Ailesinin gözü aydın, hepimize geçmiş olsun" dedi.
Kızının yanına gelen anne Pınar Bayram da arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, "Kaymakam, belediye başkanımız ve arama yapan ekiplerden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Muş, Güncel
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