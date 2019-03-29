Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması - Vali Osman Bilgin

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün gece cesedi metruk bir binada, kafasına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölümüne ilişkin, "Olay zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda olay zanlısı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır." dedi.Vali Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu belirtti.Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Vali Bilgin, kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışması sonrası Zeynep Esin'in cansız bedenin metruk bir binada katledilmiş olarak bulunduğunu anımsattı.Zanlının da kısa sürede yakalandığını vurgulayan Vali Bilgin, "Olay zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda olay zanlısı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca şuanda olay yürütülmektedir." dedi.Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilgin, huzur kenti olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiç bir olaya müsaade edilmeyeceğini ifade etti.Bir gazetecinin "Bu gaddarca bir şey, neden öldürüldü?" sorusuna Vali Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca haince bunun izahı olamaz." şeklinde cevap verdi.Olay Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.