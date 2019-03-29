Kayıp Kız Çocuğunun Ölü Bulunması - Vali Osman Bilgin Aileye Taziyede Bulundu

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Kırklareli'nde metruk binada 11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin kuzeni gözaltına alındı.Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün metruk bir binada 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölü bulunmasına ilişkin çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda, maktulün teyzesinin oğlu Kerem S. (28) gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kız çocuğunun yaşadığı Yayla Mahallesindeki evini ziyaret etti. Vali Bilgin, ailenin yaşadığı eve gireceği sırada mahalle sakinleri "İdam" şeklinde sloganlar attı.Ardından eve giren Bilgin, kız çocuğunun babaannesi Semra Esin'e taziye dileklerini iletti.Daha sonra mahalle sakinlerini sakinleştirmeye çalışan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm mahalle sakinlerinin sağ duyulu olması gerektiğini söyledi.Tüm vatandaşların sakin olması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Burada söz konusu kişi zaten bir akrabası. Bizi en çok üzen zaten bu. Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hem faili yakaladık, hem de olayı çözdük. Biz burada yapmamız gerekeni zaten yapıyoruz. Acımız büyük giden geri gelmiyor dua edeceğiz hep beraber." dedi.Her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:"Gönül ister ki insanın yaşaması kadar önemli bir şey yok ama biz devlet olarak burada olayı biliyorsunuz en kısa sürede müdahale ederek 3 saat gibi kısa bir sürede açığa kavuşturduk. Fail yakalandı. Bu saatten sonra bize düşen cenazemizi esas inançlarımıza göre kaldırmak. Biz bununla ilgili gerekeni yapacağız. Ailemizin ekonomik durumu gördüm ve ailemize bir daire alacağız inşallah. Bir kardeşimiz var 5 yaşında, inşallah Allah onu anasına babasına bağışlasın. Bundan sonra bu tür olayların olmaması bizim için en önemli konu bu. Maalesef aile içerisinde akrabası olan kişidir. Bizi en çok da üzen bu. Bizim de kızımız, çocuklarımız var. Aynı duyguları bizde sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda lütfen cenazemize saygı duyalım, hep birlikte kaldıralım. Bize yakışanı yapalım. Yüce Allah'ın takdiri ilahisi artık. Bu saatten sonra ölene saygı duymak lazım. Sizden tek ricam bu.İdam konusunda bende sizin aynı düşünüyorum. Bu bir katliamdır, 11 yaşında kız çocuğu… Bizim de çocuğumuz var. Bu tepkimizi de ortaya koyalım. Dua edelim. Türkiye'de maalesef bu tür olaylar oluyor, bazı yerde 1 ayda bulunmuyor, 3 saatte olayı açıklığa kavuşturduk. Tepkimizi koyalım diyorum, idamla ilgili benim de kişisel görüşüm aynı, başka bir şey düşünmüyorum. Bu tür adamların, hele çocuklarımızı katleden insanların yaşama hakkının hakikatten olmaması lazım"Vali Bilgin, uyuşturucu ile mücadele konusunda da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.OlayZeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.