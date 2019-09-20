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Kayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istedi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 25 Ağustos'ta evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Ayşegül Karademir'in (24) bulunması için ağabeyi Nurettin Çırak yardım istedi.

20.09.2019 11:34Kayıp kız kardeşinin bulunması için yardım istedi
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 25 Ağustos'ta evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Ayşegül Karademir'in (24) bulunması için ağabeyi Nurettin Çırak yardım istedi.
Koruyaka köyünde oturan 2 çocuk annesi Ayşegül Karademir, 25 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Karademir'i köy ve çevresinde arayan yakınları, sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ayşegül Karademir'in ağabeyi Nurettin Çırak, kardeşinin hayatından endişe ettikleri söyledi. Kız kardeşinin 7 yıl önce evlendiğini, eşinin işitme engelliği olduğunu belirten Çırak, "Kız kardeşim her ne kadar raporu olmasa da zihinsel olarak tam gelişmedi. Bundan dolayı tek başına bir şeylere karar verecek, yaşayacak biri değil. Kandırılıp kaçırılmış olmasından endişe ediyoruz" dedi.
Nurettin Çırak, kız kardeşinin kimliğinin evde olduğunu ve yanına hiç eşya almadığını belirterek, "Cep telefonu kapalı. Kayıp ilanları verdik. Her yerde arıyoruz" diye konuştu.



Yalvaç, Güncel

Kaynak: DHA

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