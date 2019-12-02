Haberler » 3. Sayfa » Kayıp kız polise teslim oldu - Haber

Kayıp kız polise teslim oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan genç kız, Bursa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

02.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:27Kayıp kız polise teslim oldu
'ın ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan genç kız, 'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki A.T.'den bir daha alınamıyordu. Genç kızın evden ayrılmadan önce 'Üzülmeyin benim için' şeklinde bıraktığı not üzerine telaşa kapılan Teke ailesi ve emniyet birimleri, kız çocuğunu her yerde arıyordu.

Kayıp kızı bulmak için iki gündür seferber olan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, kayıp kızın izine Bursa'da rastladı. Kayıp kız çocuğunun Bursa'da karakol noktasına giderek evden kaçtığını beyan ettiği ve evine geri dönmek istediği öğrenildi. A.T.'nin ifadesini alan Bursa polisi, kayıp kızı ailesine teslim etmek üzere misafir ediyor.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:39 Burdur'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın dava sonucu aileyi isyan ettirdi
15:36 Avcılar'da evlerinin yakınındaki markete giden dede ile torununa araba çarptı
15:27 Çin'de metro inşaatında yol çöktü: 3 kişi kayıp
15:18 Emekli öğretmen trafik kazası kurbanı oldu
15:18 Kamyonet kabinindeki 18 kilo 600 gram esrarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
2.12.2019 15:43:40