Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayıp kızlardan iyi haber

Antalya'nın Kepez ilçesinde 24 Mart Salı günü kaybolan iki genç kız bulundu.

27.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:35
Kayıp kızlardan iyi haber
Antalya 'nın Kepez ilçesinde 24 Mart Salı günü kaybolan iki genç kız bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esmanur Ö. (17) 23 Mart Pazartesi günü arkadaşı Ayşenur D.'nin (15) evinde kalmak için annesi Kezban Ö.'den izin aldı. Bir gece beraber kalan iki kız arkadaş, 24 Mart Salı günü de Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Sinyallerinin alınmaması için sim kartlarını çıkaran genç kızlar, öğleden sonra Konyaaltı ilçesinde polis tarafından bulundu. Genç kızların ailelerine teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayıp kızlardan iyi haber - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:09: Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı - Haberler 17:07: Antalya'da sinyalizasyon işaretlerinden Korona uyarısı - Haberler 17:07: Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü - Haberler 17:06: İngiltere Sağlık Bakanı'na koronavirüs teşhisi konuldu - Haberler 17:04: Alman siyasetçi Söder, AB'yi "Kovid-19 salgınında etkin olmamak"la suçladı - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:56: Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı