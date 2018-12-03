Kayıp Köpeği İçin Bilbordlara İlan Verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki genç iş adamı Murat Türe, 6 gündür kayıp olan 'Mars' isimli Akita cinsi köpeği için ilan verdi.Edinilen bilgiye göre, Murat Türe'nin "Mars" isimli Akita cinsi köpeği 6 gün önce Bozüyük Yeşilkent Mahallesinde kayboldu. Türe, köpeğini bulabilmek için fotoğraflarından billboard ilanları vererek ve sosyal medyada paylaşımlar yaparak kentin dört bir tarafında hayvan sevenlerden yardım istedi. Köpeğine çok düşkün olduğunu belirten Murat Türe, "Mars, ailemizin bir ferdi gibiydi. 6 gündür gözüme uyku girmedi. Her sokakta arıyorum. Polise, hayvan sevenlere haber verdim. Şu ana kadar bir sonuç alamadık. Umarım bir hayvan sever bulmuş ve sahiplenmiştir. Eğer bulan olur da bana ulaştırırsa ödüllendireceğim" dedi. - BİLECİK