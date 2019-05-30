Kayıp köpekleri 'Alis'e 4 gün sonra kavuştular

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 4 gün önce kaybolan 'Alis' isimli cocker cinsi köpek, bulunarak sahibine teslim edildi.Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir eczanede çalışan Osman Çıtak'a ait 'Alis' isimli köpek, 26 Mayıs Pazar günü bir anda ortadan kayboldu. Gibeleceği yerlere bakmasına rağmen köpeğini bulamayan Çıtak, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla aramaya başladı. Çıtak, köpeğini bulana ödül vereceğini de duyurdu. Sevindiren haber 4 gün sonra Söke'ye 15 kilometre mesafedeki Bağarası Mahallesi'nden geldi. Çıtak'ı telefonla arayan bir kişi, köpeğin kendisinde olduğunu, Bağarası Mahallasi girişinde bulduğunu bildirdi. Çıtak, kızı Sude Çıtak ile Bağarası Mahallesi'ne gidip, köpeğini teslim aldı.Köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Osman Çıtak, "Kaç gündür arıyorduk. Bugün bulundu. Başta kızım olmak üzere ailecek çok mutlu olduk. Onu çok seviyoruz. Alis, evimizin neşesi. Köpeğimizi bulan kişi sosyal medyadan görüp, telefonla bize ulaştı. Kedisine çok teşekkür ederiz. " dedi. Çıtak'ın köpeği bulan kişiye vaat ettiği gibi bir miktar para ödülü verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA