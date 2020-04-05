Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayıp Kübra babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi

Antalya'da 1 Nisan tarihinde kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Kübra D., dört gün sonra S.K. isimli erkek arkadaşıyla aynı evde bulundu.

05.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:08
Kayıp Kübra babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi
Antalya 'da 1 Nisan tarihinde kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan lise öğrencisi 16 yaşındaki Kübra D., dört gün sonra S.K. isimli erkek arkadaşıyla aynı evde bulundu. Ailesinin tekrar eve kabul etmediği genç kız, çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Kübra D.'den 1 Nisan'dan beri haber alınmıyordu. Aile Sarılar Jandarma Karakoluna ve Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Kızının hayatından endişe eden baba Şenel D., Kübra'nın 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve son olarak Antalya Caddesi'nde minibüs durağında Dolbazlar minibüsünden inerken görüldüğünü belirtti.

Önce "kızımızı seviyoruz" dedi

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Şener-Zahide D. çifti, "Kızımız Kübra 16 yaşında 1.50 boyunda ve yaklaşık 65 kilo ağırlığında bizim tek çocuğumuz. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Her ailede olduğu gibi ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Biz kızımızı çok seviyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Onun hayatından endişe ediyoruz. Kızımızı gören veya yerini bilenlerin Allah rızası için en yakın polis veya jandarmaya bildirmesini istiyoruz" dedi.

Sonra kızını kabul etmedi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda S.K. ve Kübra D., Side Mahallesi'nde bir evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren Kübra D., kendi rızası ile gittiğini, herhangi bir kaçırma olayının olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde ayrıca ifadesi alınan Kübra D., benzer sözler söyledi.

Baba Şenel D.'nin kızını kabul etmediğini ve çocuk esirgeme yurduna verilmesini istemesi üzerine genç kız çocuk esirgeme kurumuna gönderildi.

Kübra D. ile birlikte aynı evde yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, Antalya, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayıp Kübra babası istemeyince çocuk esirgeme kurumuna gönderildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:27: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 13:25: Alanya'da korona virüse karşı sıkı denetim - Haberler 13:24: Maganda kurşunuyla yaralanan minik kız o anları anlattı - Haberler 13:22: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm - Haberler 13:22: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi