Haberler » 3. Sayfa » Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Haber

Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.

27.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:02Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
'in ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Nizip ilçesinde mevkisinde hayvanları otlatan C.K.(18), 24 kasım 2019 tarihinde vadi içerisinde otlattığı hayvanlardan 22'si kayboldu. C.K'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Asayiş timleri 48 saat süren arama çalışmaları neticesinde 22 adet küçükbaş hayvanı buldu.

48 saatte hayvanları bulan jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Karadağ, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:04 Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
16:02 Nizip'te uyuşturucu operasyonu
15:58 FETÖ/PDY'den aranan bir şahıs gözaltına alındı
15:57 Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
15:54 Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:15:11