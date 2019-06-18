18.06.2019 18:21
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"Kayıp kuşakların ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz"

"Kayıp kuşakların ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, hiç kimseyi geride bırakmamak ve kayıp kuşaklar yaratmamak için dezavantajlı gruptaki çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, hiç kimseyi geride bırakmamak ve kayıp kuşaklar yaratmamak için dezavantajlı gruptaki çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.
Christian Berger, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfınca, eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet vermek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen çocuk köyü Koruncukköy Urla'yı ziyaret etti.
Vakfın İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli'den projeye ilişkin bilgi alan Berger, Koruncukköy Urla'nın AB hedefleriyle örtüştüğünü vurguladı.
"Hiç kimseyi geride bırakmamalıyız." diyen Berger, "Dezavantajlı gruptaki çocukların eğitimine büyük önem veriyoruz. Kayıp kuşakların ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.
Berger, Koruncukköy Urla'nın sosyal kültürel faaliyetleriyle eğitim hayatı risk altında olan çocukların yaşamında büyük değişim yaratacağına inandığını dile getirdi.
Işıl Nişli ise Koruncuk Vakfı'nın bugüne kadar 500'e yakın çocuğun sevgiyle hayata tutunmasını sağladığını belirterek, "Vakfımıza gelen çocuğun elini sıkı sıkı tutar, tamamen kendi ayakları üzerinde durana kadar da bırakmayız." değerlendirmesinde bulundu.
AB projelerini önemsediklerini dile getiren Nişli, bu projeler çerçevesinde Koruncukköy Urla'daki çocukların kültürel yoksunluklarını gidermeyi ve akıllı bir kütüphane oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Urla, Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel

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