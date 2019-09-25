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Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı

ELAZIĞ'da, kaybolan kuzularını aramaya çıkan Selim Fırat (33), traktörünün devrilmesiyle yaralandı.

25.09.2019 12:21Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı
ELAZIĞ'da, kaybolan kuzularını aramaya çıkan Selim Fırat (33), traktörünün devrilmesiyle yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Selim Fırat, sürüsündeki kuzularının bazılarının kayıp olduğu fark edince arama çalışması başlattı. Traktörüyle hayvanlarını arayan Fırat, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devirldi.
Kazada yalanan Fırat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Selim Fırat, Sabah, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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