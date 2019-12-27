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Kayıp liseli genç dedesinin mezarı başında bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç, dedesinin mezarı başında bulundu.

27.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:38 Kayıp liseli genç dedesinin mezarı başında bulundu
'in ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç, dedesinin mezarı başında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tolga Uzbay (16), 26 Aralık Perşembe günü öğlen saatlerinde okuldan çıktı. Akşam saatlerinde çocukları eve dönmeyen aile, tüm aramalarına rağmen Tolga'yı bulamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı. Tolga Uzbay, yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yeniceköy'deki dedesinin mezarı başında bulundu. Gencin geceyi çok sevdiği dedesinin mezarında geçirdiği öğrenildi. Bulunan genç ailesine teslim edildi. - İZMİR

Anadolu Lisesi, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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