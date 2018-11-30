Kayıp Malezya Uçağı Yolcularının Yakınları Arama Çalışmalarının Sürmesini İstiyor

30 Kasım 2018 Cuma 13:22



30 Kasım 2018 Cuma 13:22

KUALA Kuala Lumpur - Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayollarının 370 sefer sayılı uçağındaki yolcuların yakınları, kendi buldukları ve uçak enkazına ait olduğunu düşündükleri 5 parçayı Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'a teslim etti.Kayıp yolcu yakınlarının kurduğu "Voice370" isimli platformun temsilcileri, uçağa ait olma ihtimali bulunan parçaları Bakan Loke'a teslim ederken, kayıp uçağın arama çalışmalarına devam edilmesi talebinde bulundu.Yolcu yakınlarıyla basın açıklaması yapan Loke, bakanlığın söz konusu parçaları araştıracağını ve güvenilir ipuçları bulunması halinde kayıp uçağın bulunması çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.Loke, arama çalışmalarına devam edilmesi kararının bakanlar kuruluna ait olduğunu da yolcu yakınlarına hatırlattı.Voice370 temsilcileri, çarşamba günü uçağın enkazına ait yeni parçalar bulduklarını açıklamıştı.Kayıp Malezya Havayolları uçağıŞu ana kadar 27 parçası bulunan uçağın en son ağustos ayında yeni parçalarına rastlanmıştı.Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu.Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de bitirilmişti.Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı aramaya tekrar başlamış, fakat çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.