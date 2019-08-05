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Kayıp Mehmet'in sulama kanalında cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, arkadaşlarıyla oynamak için evden çıkıp, bir daha dönmeyen Mehmet Altun'un (13), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

05.08.2019 12:56 Kayıp Mehmet'in sulama kanalında cesedi bulundu
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, arkadaşlarıyla oynamak için evden çıkıp, bir daha dönmeyen Mehmet Altun'un (13), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Akçakale'de, arkadaşlarıyla oynamak için dün öğle saatlerinde evden çıkan Mehmet Altun, akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi, çevrede Mehmet'i aradı; ancak bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Dün akşamdan beri aranan Mehmet'in, bugün öğle saatlerinde, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Akkeçi Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında cesedi bulundu. Mehmet Altun'un cansız bedeni, sudan çıkarılıp, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi gözyaşı döktü. Mehmet Altun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Altun, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: DHA

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