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5 gündür kayıp Melisa'nın babası, kızını kaçıran yeğenine seslendi: Geri getir, o senin kardeşin ve daha çocuk

Antalya'da ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli'den 5 gündür haber alınamıyor. Genç kızın babası, "Kaçıran kız kardeşimin oğlu. Bunu kesin biliyoruz. 15 yaşındaki çocuktan ev hanımı olmaz" dedi ve "Melisa'yı geri getir. O senin kardeşin; daha çocuk" ifadeleriyle yeğenine seslendi.

26.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:585 gündür kayıp Melisa'nın babası, kızını kaçıran yeğenine seslendi: Geri getir, o senin kardeşin ve daha çocuk

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Melisa 'den 5 gündür alınamıyor. Melisa'nın anne ve babası, kızlarının, halasının oğlu tarafından kaçırıldığını savunarak, savcılığa başvuracaklarını söyledi.

"HALASININ OĞLU KAÇIRDI"

Kaş'a bağlı Mahallesi'nde yaşayan Şenol Çelikli (42) ile Nurcan Çelikli'nin (39), 7 çocuğundan Melisa,22 Şubat Cumartesi günü 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Seralarda işçi olarak çalışan Çelikli çifti, 8'inci sınıf öğrencisi olan kızlarının, halasının oğlu olan aynı ilçenin Gökseki Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (21) tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

"MELİSA'YI GERİ GETİR, O SENİN KARDEŞİN"

Şenol Çelikli, "Kaçıran kız kardeşimin oğlu. Bunu kesin biliyoruz. 15 yaşındaki çocuktan ev hanımı olmaz. Kızımızı asla vermeyeceğiz. Savcılığa gidiyoruz. Kaçırdığı araba bir başkasının. Cumartesi akşam kaçırdı. 5 gündür haber yok. Yeğenimize sesleniyoruz. Melisa'yı geri getir. O senin kardeşin ve daha çocuk" dedi.


Çelikli, Kınık, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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