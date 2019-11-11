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Kayıp muhtar 5 gündür aranıyor

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25) için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

11.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:11Kayıp muhtar 5 gündür aranıyor

MANİSA'nın ilçesinde kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25) için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı bekar Bayram Çenesiz'in otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu. Otomobili farları yanık, camları ve kapıları açık halde bulan amca Yüksel Çenesiz (46), çevreyi kontrol etti. Ancak yeğenini çevrede aramasına rağmen bulamayınca meraklanıp, jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayıp Bayram Çenesiz'in bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yatakları kontrol edilirken, bir sonuç alınamadı. AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü. Ancak muhtar Çenesiz'e ait herhangi iz ve bulguya rastlanmadı. Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

YAKINLARI BULUNMASINI İSTİYOR

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen anne Hayriye Çenesiz (45), "Arıyoruz, ama yok. Kocaman adam nereye gitti. Bulunmasını istiyorum. Gören ve duyanlar, lütfen haber versin" dedi. Amca Yüksel Çenesiz ise "Kimseyle husumeti yoktu. Kaçırılacak bir durumu da yok. Herkesin borcu olabilir ama Bayram'ın tehdit edilecek kadar bir borcu yoktu. Biz bu olasılığı düşünmüyoruz. Her konuyu değerlendiriyoruz. Günün 24 saati, 'Süleyman' diye bir arkadaşı vardı, onunla gezerdi. Onun ifadesi alındı, serbest bırakıldı. Devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz gariban köylü vatandaşıyız. Çare bulamadık. Cumhurbaşkanımız sesimize kulak versin. Ben amcasıyım elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz kaldık" dedi.



Köprübaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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