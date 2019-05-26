Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi Çoğulhan
mahallesinde akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Mustafa Yanık
8 saatlik aramanın ardından bulundu.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan mahallesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk arpa tarlada uyurken bulundu.
Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Merve Yanık çiftinin çocuğu 4 yaşındaki Mustafa Yanık'ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD
, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Yanık
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Kaynak: İHA