Haberler » Güncel » Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu - Haber

Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

14.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:30Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu

KAYSERİ'nin ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi 'ta bulundu.

Nakliye şoförü evli ve 3 çocuk babası Tuğran Pezük, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra geriye dönmedi. Yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Pezük'e ait nakliye kamyonu, Kermelik mahallesi mevkiinde Kızılırmak kenarında bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Pezük'ün montunu ve cep telefonunu ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, ırmakta arama başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda Pezük'ün cansız  bedenine ulaşıldı. Pezük'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kızılırmak, Özvatan, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı
15:34 Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar
15:29 Çıldır'da "Şehrimi Tanıyorum" Projesi
15:29 KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal: " Güvenlik deyince sadece can ve mal değil, kişisel bilgiler...
15:29 Roman müzisyenler ilgi odağı oldu
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:36:20