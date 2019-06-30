30.06.2019 15:59
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor

Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ederken, köpeği ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

Giresun 'un Tirebolu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ederken, köpeği ise sahilde bekleyişini sürdürüyor.

Beygirkumu plajında serinlemek için denize giren Selim Balcı 'yı dalgıçlar ve helikopterle arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Denizin dalgalı oluşu nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle sürdüren dalgıçlar sahile yakın kayalıklarda, helikopter ise su yüzeyinde arama çalışmaları yapıyor. Kayıp öğretmenin Dakgo isimli köpeği ise sahilde sahibinin dönmesini bekliyor. Köpeğin zaman zaman suya girmesi ve havlaması ise çevredekilerin dikkatini çekiyor.

Vatandaşlar, köpeğin mahallede sahipsiz olduğunu ve öğretmen Selim Balcı'nın köpeği sahiplenerek beslediğini ifade ettiler.

Dün Beygirkumu plajında öğretmen Selim Balcı, Samet Çilingir ile serinlemek için girdiği denizde kaybolmuştu. Samet Çilingir ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Balcı , Selim , Giresun , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:38 Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
17:38 Kayıp öğretmenin köpeği sahilde sahibini bekliyor
17:36 Siverek'te silahlı kavga: 2 yaralı
17:30 Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı
17:28 Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi
17:27 Ankara'da yolcu dolu otobüs seyir halindeyken alev aldı
17:23 Otomobil bir anda alev topuna döndü