Kayıp olan 2 kişi, uçurumdaki otomobilde ölü bulundu
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.
16.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:21
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.
Beyağaç ilçesinde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Ekrem Saldamlı (35) ve Mehmet Ali Kaçar'ın yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Polis ve jandarma, ilçede AFAD ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Aramalar sırasında, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 90 metrelik uçuruma devrilmiş halde otomobil bulundu. Otomobilde yapılan aramada kayıp olarak aranan Saldamlı ve Kaçar'ın cesetleri bulundu. Cesetler, savcının incelemesinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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