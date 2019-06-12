Kayıp olan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu

Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde kayıp olarak aranan 3 çocuk babası dere kenarında ölü bulundu.
Olay, Tepeköy
Mahallesi İncirlik
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece dere kenarında bir kişinin cansız bedenine rastlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 19 Mayıs İlçe Jandarma
ekipleri, şahsın ailesi tarafından kayıp ilan verilen 3 çocuk babası Murat Batmaz (34) olduğunu tespit etti. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA19 Mayıs
, Samsun
, 3. Sayfa