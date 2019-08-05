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Kayıp olarak aranan engelli çocuğun cesedi Karasu Nehrinde bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde dünden beri kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından aranan 15 yaşındaki Rojhat Pirincik'in cesedi, Karasu Nehrinde bulundu.

05.08.2019 18:26 Kayıp olarak aranan engelli çocuğun cesedi Karasu Nehrinde bulundu
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde dünden beri kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından aranan 15 yaşındaki Rojhat Pirincik'in cesedi, Karasu Nehrinde bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelip Mercan beldesinde koyun sürüsü otlatan Pirincik ailesinin 15 yaşındaki çocukları Rojhan'dan, dün öğle saatlerinde itibaren haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Dün akşam saatlerinde kayıp Rojhan'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Termal ve gece görüş özelliği olan kameraların desteğiyle yapılan aramalarda sabaha kadar Rojhan'a ait bir iz bulunamadı. Sabah yeniden başlatılan çalışmalar sonucu Karasu Nehrinde Rojhan Pirincik'in cesedi bulundu.

Pirincik'in cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Tercan, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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