Haberler » Güncel » Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu - Haber

Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olarak aranan engelli adamın denizde cesedine ulaşıldı.

28.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
'in ilçesinde kayıp olarak aranan engelli adamın denizde cesedine ulaşıldı.
Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51), dün gece saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı.
İpekişleyen'in eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi.
Ekipler, engelli kişinin en son sahildeki iskeleye giderken görüldüğünü tespit etti. İpekişleyen'in denize düşmüş olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince denizde arama yapıldı.
Aramalarda engelli adamın cansız bedenine ve akülü sandalyesine ulaşıldı.
İpekişleyen'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu

Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 19:55:34