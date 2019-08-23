Haberler» Güncel» Haber

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.

23.08.2019 11:37 Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.
Dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kahramanmaraş

Abdullah Aydoğan, Kahramanmaraş, Aydoğan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50   Ayraca sığdırdığı resimlerle kitap sevgisi aşılıyor
12:50   "Araştırma yoksa TÜBİTAK'ın fonksiyonu ortadan kalkıyor"
12:50   ANALİZ – İran-ABD geriliminde son durum
12:50   Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi
12:49   Son Dakika! Putin'den ABD'nin füze testine karşılık orduya hazır olma talimatı
12:48   Telefonla cinsel tacize 6 yıl 9 ay hapis
12:48   SPOR Steven Nzonzi Karar verirken çok fazla zorlanmadım