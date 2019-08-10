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Kayıp olarak aranan genç bulundu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan genç bulundu.

10.08.2019 21:54 Kayıp olarak aranan genç bulundu
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan genç bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde 8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'ten itibaren kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Mustafa Mutlu, iki gün sonra köyüne döndü.

Yaklaşık 48 saattir kayıp olan Mustafa Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ifadesi alınmak üzere Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında tarlada otlayan hayvanların yanına giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Mutlu'yu bulmak için jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katılımıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalara iz takip köpekleri de katılmıştı.

Mustafa Mutlu'nun sağ salim köyüne dönmesi, ailesini ve yakınlarını sevindirirken olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. - KASTAMONU

Mustafa Mutlu, Kastamonu, Doğanyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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